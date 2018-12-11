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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi

Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi

Otobüs dış kamerasından yol ve trafik

Güzergah Hastane Araç Kamerası Halk Otobüsü Otobüs Şoförü 

-Şoförün hastaneye yetişme mücadelesi
-Arka kısımda bulunan yolcular
-Rahatsızlanan vatandaşın otobüsten indirilmesi
-Hastane önü kısa detay

( KAHRAMANMARAŞ )- Halk otobüsünde yaşananlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta halk otobüsü şoförü seyir halindeyken rahatsızlanan bir yolcuyu hastaneye götürdü. Olay dün akşam saatlerinde kent merkezinde 43 numaralı halk otobüsünde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen genç bir yolcu bir anda rahatsızlanarak yere yığıldı. Halk otobüsünde seyahat eden yolcular durumu şoföre bildiri. Mevcut güzergahını değiştiren ve ismi öğrenilemeyen halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan vatandaşı en yakın hastanenin önüne kadar getirdi. Otobüsten inen yolcular durumu doktorlara bildirdikten sonra rahatsızlan genç vatandaşların ve otobüs şoförünün desteğiyle hastaneye taşındı. Olayda rahatsızlanan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bütün yaşananlar halk otobüsünün içinde farklı açılarda bulunan araç kamerası tarafından görüntülendi. (HLL-
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