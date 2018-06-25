Otobüs şoförü minik çocuğun gözyaşlarına dayanamadı, kolu kırılan çocuğu hastaneye götürdü İzle

-Şoför ile röportaj



( SİVAS -HD)- Sivas'ta halk otobüsü şoförü kolu kırılan çocuğu minik çocuğun gözyaşlarına dayanamayarak otobüsünün güzergahından çıkarak yolcularla birlikte hastaneye götürdü SİVAS



- Sivas'ta halk otobüsü şoförü kolu kırılan çocuğu minik çocuğun gözyaşlarına dayanamayarak otobüsünün güzergahından çıkarak yolcularla birlikte hastaneye götürdü. Sivas Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü 26 yaşındaki Muhammet Cin davranışıyla takdir topladı. Şoför Cin, yolcular ile araçta seyir halindeyken annesiyle birlikte minibüse binen çocuğun ağladığını ve kolunun kırık olduğunu fark etti. Çocuğun acısına ve gözyaşlarına dayanamayan Cin otobüsün güzergahını değiştirerek çocuğu yolcularla birlikte hastaneye yetiştirdi. Korna çalarak acil servisteki sağlık görevlilerinden de yardım isteyen Cin, minik çocuğu hastaneye teslim ettikten sonra araçta kalan yolcularla birlikte güzergahına dönerek yoluna devam etti. Aracına bindiğinde anne ve minik çocuğun çok zor durumda olduğunu ve minik çocuğun gözyaşları içinde olduğunu fark ettiğini söyleyen Halk otobüsü şoförü Muhammet Cin,"Yiğitler Mahallesi'ne çalışıyordum. Aracıma 3 kişi bindi 2 çocuk annesiyle beraber. Çocuğun kolu kırılmıştı ve baya ağlıyordu acılar içerisindeydi. Bende gözyaşlarına dayanamadım. Annesi acil hastaneye gitmemiz gerekli deyince dayanamadım ve mecburen otobüsü hastaneye sürdüm. Yolcularda bu süreçte araçtaydı ve yolcularda araçtan inerken bana teşekkür etti. Yapmam gereken bir şeydi ve insanlık görevimdi. Mecburen çocuğu hastaneye götürdüm. Kötü bir durumdu iftar saatiydi annesi baya üzüntülü çocuk ise baya ağlıyordu. Gözyaşlarına dayanamadım ve hemen hattımı çevirdim direk hastaneye gittik" dedi.



