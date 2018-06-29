Otobüs şoförü Göncü'nün cenazesi toprağa verildi - AMASYA Haberi
- Cenazeden detay görüntüler - Cenazenin taşınması - Cenaze arabasının detay görüntüsüOtobüs şoförü Göncü'nün cenazesi toprağa verildi - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otobüste yüksek sesle telefonla konuşan bir kişinin neden olduğu tartışmada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren otobüs şoförü Hüseyin Göncü'nün cenazesi Amasya 'da defnedildiAMASYA (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otobüste yüksek sesle telefonla konuşan bir kişinin neden olduğu tartışmada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden otobüs şoförü Hüseyin Göncü'nün cenazesi Amasya 'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi. Göncü'nün cenazesi, Suluova Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yeni Mahalle'deki babaevine getirildi. Göncü'nün annesi Cansel ve babası Ahmet Göncü, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Helallik alınmasının ardından Hacı Mustafa Camisi'ne götürülen Göncü'nün cenazesi, kılınan cenaze namazını müteakip Dereköy Mezarlığı'nda defnedildi.Cenazeye Göncü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ile vatandaşlar katıldı. Göncü'nün arkadaşı Aydın Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşının çevresi tarafından çok sevilen biri olduğunu belirterek, "Hüseyin arkadaşımız çevresine karşı son derece saygılıydı, bunu gururla söyleyebilirim. Edebiyat mezunuydu ve öğretmenlik için atama bekliyordu. Ekmeğini kazanmak için 3 yıl önce İzmit'e gitti, otobüs şoförlüğü yapmaya başladı. Oy kullanmak için geçen hafta buraya geldi, sonra geri döndü. Son derece üzgünüz, olayın faillerini kınıyoruz." ifadelerini kullandı. - Olayİzmit Yahya Kaptan - Derince Sopalı hattında sefer yapan 41 J 0495 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Hüseyin Göncü (37) ile bazı yolcular, dün Bekirdere Kanalboyu durağından otobüse binen S.B'yi (24) yüksek sesle telefonda konuştuğu için uyarmış, uyarıları dinlemeyen ve buna tepki gösteren S.B. ile sürücü ve diğer yolcular arasında çıkan tartışma sırasında fenalaşan Göncü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Göncü'nün, geçen hafta mide ameliyatı olduğu belirtilmişti.