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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Otobüs şoförü epilepsi nöbeti geçiren vatandaşı hastaneye böyle yetiştirdi Haberi

Otobüs şoförü epilepsi nöbeti geçiren vatandaşı hastaneye böyle yetiştirdi Haberi

-Otobüs şoföründen detay

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--Otobüs şoförünün konuşmasından detay
--Otobüs şoförünün otobüsü sürmesinden detay
--Otobüsün içinden detay
--Otobüste fenalaşan yolcudan detay
--Otobüs şoförünün fenalaşan yolcuya müdahale etmesinden detay
--Otobüs yol güzergahını çeken görüntüden detay

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da halk otobüsü şoförü Adem Canbaba, epilepsi nöbeti geçiren yolcu için otobüsü güzergâhtan çıkarıp, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi. O anlar, araçtaki güvenlik kameralarına yansıdı. Erzincan Belediyesi'ne bağlı 4 numaralı halk otobüsünde yaşanan olayda, bir erkek yolcu otobüste fenalaşarak yere düştü. Durumu gören otobüs şoförü Adem Canbaba adamın durumunu kontrol ettikten sonra güzergahından çıkıp hastaneye gitmeye karar verdi. İçindeki yolcularla birlikte Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru giden şoför Adem Canbaba, yolda sürekli klakson çalarak önündeki araçları çekilmesi için uyardı. Kısa süre sonra hastaneye geldiklerinde yolcular ve şoför fenalaşan adamı sedyeye koyarak hastaneye taşıdı. Şoför Adem Canbaba, adamı hastaneye bıraktıktan sonra yoluna devam etti. Öte yandan halk otobüsü şoförünün duyarlı davranışı araçtaki güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde fenalaşan adama ilk yardım müdahalesinde bulunan şoförün daha sonra hızla hastanenin yolunu tuttuğu anlar yer aldı. Otobüs şoförü Adem Canbaba yaşadığı olayı anlatarak şunları söyledi; “seyir halindeyken yolcumuzun yere düştüğünü fark ettim. Sara nöbeti geçirdiğini anladım. Önce yan yatırdım. Otobüsteki demirlere çarpmaması için önlem aldım. Biraz sakinleştirdikten sonra dilini kontrol ettim. Ardından başına bir refakatçi bıraktım. Daha sonra güzergâhı terk edip, direk hastaneye götürdüm.” diye konuştu.
(AA-AA)
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