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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otobüs seyir halindeyken şoförün boğazına bıçak dayadı - HATAY

Otobüs seyir halindeyken şoförün boğazına bıçak dayadı - HATAY

- Otobüs seyir halindeyken şoförün boğazına bıçak dayadığı anların güvenlik kamerası görüntüleriOtobüs seyir halindeyken şoförün boğazına bıçak dayadı - Hatay 'da, bir yolcunun tartıştığı şoförün boğazına otobüs seyir halindeyken bıçak dayaması aracın kamerasına yansıdıHATAY (AA) - Hatay 'da, bir yolcunun tartıştığı özel halk otobüsü şoförünün boğazına bıçak dayaması araçtaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.İddiaya göre, şehir içi ulaşımı sağlayan 31 J 0065 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Semir Parlakyıldız, cep telefonunu eşiyle görüşme yapmak isteyen bir yolcuya verdi.Yolcu görüşmesinin ardından cep telefonunu şoföre geri verip, bir süre sonra tekrar istedi.Bunun üzerine otobüs şoförü Parlakyıldız, telefonunu veremeyeceğini belirttiği yolcuyla tartışmaya başladı.
Henüz kimliği belirlenemeyen yolcu, şoförü araç seyir halindeyken tehdit ederek boğazına bıçak dayadı.Parlakyıldız'ın aracı durdurmasının ardından otobüsten inen yolcu bölgeden uzaklaştı.Polis, şüpheliyi arama çalışması başlattı. - Olay araç kamerasındaOtobüsteki güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, yolcu, tartıştığı otobüs şoförüne "öldürme" içerikli tehdit cümleleri sarfediyor.Görüntülerde, bir süre şoförü tehdit eden yolcunun üzerinde taşıdığı bıçağı şoförün boğazına dayaması, bu esnada otobüsü durduran Parlakyıldız'ın polisi arayacağını belirterek aracından inmesi yer alıyor.Otobüsten inen şüphelinin de bir süre daha şoförle tartışması kayıtlara yansıyor.

Araç Kamerası Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Otobüs Şoförü 

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