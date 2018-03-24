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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı

Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Jandarma Yolcu Otobüsü Trol 

-Otobüsün içinden görüntü
-Otobüsün vinçle kaldırılması
-Ölülerin çıkarılması
-Polis jandarma arama çalışması
-AFAD itfaiye kurtarma çalışması
-Hastanede yaralıların görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı. Kaza, Aksaray Ankara Karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Adıyaman istikametine gittiği öğrenilen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarının ardından çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekibi kaza mahalline sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan çok sayıda yolcu ambulanslarla Aksaray’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste yaklaşık 40 kişinin bulunduğu belirtildi. Polis Ve jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbirleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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