Otobüs, peronda bekleyen yolcuların arasına daldı: 3 yaralı

-Banklardan detaylar

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Ambulanslara taşınması

-Vatandaşla röp.



( MANİSA -TOPLU) - Bekleme peronlarındaki banklarda oturan vatandaşlar canını zor kurtardı MANİSA



- Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kontrolden çıkan yolcu otobüsü peronda bekleyen yolcuların arasına daldı. Kazada 3 kişi yaralandı. Manisa’da iddiaya göre otomatik vitesi takılı kalan yolcu otobüsü, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki yolcu bekleme peronlarında az daha faciaya neden oluyordu. Kaza, 10.45 sıralarında Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İddiaya göre A.K. (55) yönetimindeki 45 FS 4802 plakalı yolcu otobüsü yolcu bekleme peronlarına yaklaştığı sırada otomatik vitesinin takılı kalması sonucu bir anda kontrolden çıkarak, peronlardaki banklarda oturan yolcuların arasına daldı. Kazada banklarda oturan 3 kişi çarpmanın etkisiyle yaralandı. Yaralılar M.Ö. (51), S.A. (27) ve Y.S. (57) olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

