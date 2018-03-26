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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otobüs kazasında yaralı sayısı 26'ya yükseldi Video

Otobüs kazasında yaralı sayısı 26'ya yükseldi Video

Hastaneden detay

Hastane Beton Mikseri Yolcu Otobüsü 

-Yaralıların taşınması
-Olay yerinden detay
-İtfaiye ekiplerinin çalışması

( MANİSA )- Manisa'nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu 3'ü ağır 26 kişi yaralandı MANİSA

- Manisa'nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu 3'ü ağır 26 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Gördes Akhisar yolu üzerindeki Fundacık mevkiinde 06 UBG 52 plakalı beton mikseri ile R.K. idaresindeki 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 23 kişinin hafif yaralandığı 3 kişinin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar çevre ilçelerden kaza yerine sevk edilen 112 ambulanslarıyla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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