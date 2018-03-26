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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otobüs kazasında yaralanan 31 kişiden, 12’si taburcu edildi

Otobüs kazasında yaralanan 31 kişiden, 12’si taburcu edildi

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Hastane Jandarma Bild Yolcu Otobüsü Hafriyat Kamyonu 

-Kaza yerinden ve hastaneden detay

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Gördes ilçesinde dün akşam saatlerinde yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır, 31 yaralıdan 12’sinin tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili jandarma tarafından sorgusu tamamlanan kamyon sürücüsü Sami O.’nun ise gözaltına alındığı bildirildi.
Dün akşam saatlerinde Ramazan K.'nin kullandığı 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsünün, Gördes - Akhisar yolunun 11. kilometresinde bulunan Fundacık mevkisinde karşı yönden gelen Sami O. (54) yönetimindeki 06 FZ 4254 plakalı hafriyat kamyonunun kasasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 31 kişi yaralanırken çevre ilçelerde farklı hastanelerde tedavisi tamamlanan 12 kişinin taburcu edildiği öğrenildi. Kazadan sonra ifadesi alınmak üzere Gördes İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Kamyon sürücüsü Sami O.’nun gözaltına alındığı bildirildi.
Durumu ağır olan 2 kişi ile birlikte toplam 19 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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