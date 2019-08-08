Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otobüs kazasında hayatını kaybeden kabin memurunun cenazesi memleketine gönderildi Haberi

Otobüs kazasında hayatını kaybeden kabin memurunun cenazesi memleketine gönderildi Haberi

Cenazenin çıkışı

Cenaze Otobüs Kazası Memur Irak 

-Eşi Rıdvan Şam'ın taziyeleri kabul edişi
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Büyükçekmece'de yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şam'ın cenazesinin memleketi İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi. Kaza sabah saatlerinde Büyükçekmece'de yaşandı. İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan Havaist otobüsü yoldan çıkarak önce manav stantlarına, ardından da aydınlatma diğerine çarpmıştı. Kazada THY kabin memuru Didem Şam hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Didem Şam'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Otopsi işlemlerinin ardından Didem Şam'ın cenazesi eşi Rıdvan Şam tarafından alındı. Rıdvan Şam'ın iş arkadaşları Adli Tıp Kurumunda Şam'ı yalnız bırakmadı. Büyük üzüntü yaşayan Rıdvan Şam taziyeleri kabul etti. Didem Şam'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi İzmir'e gönderildi. (AY-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı