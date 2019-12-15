Otobüs kazasında hayatını kaybeden aile son yolculuğuna uğurlandı Haberi

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( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Kırşehir'de, dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden aile yan yana son yolculuklarına yan yana uğurlandı. Akçakent ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına ailenin yakınları, AK Parti milletvekli Mustafa Kendirli, Vali İbrahim Akın, Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hakan Hasanoğlu, Akçakent Kaymakamı Murat Karaloğlu katıldı.

Cenaze namazı Akçakent ilçesi FatihCaminde kılınan namazın ardından helallik istendi. Cenazeler, ilçe mezarlığına dualarla defnedildi. Dün meydana gelen kaza; Ankara istikametinden gelen otomobilin yoldan çıkarak otobüsle çarpışması sonucu meydana gelmişti. Kazada, Salih Çiçek, Yasin Çiçek ve Seda Çiçek hayatını kaybetmiş Merve Nur Çiçek ise ağır yaralı olarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan Merve Çiçek ise akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti. (EÖ-AÖ-



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