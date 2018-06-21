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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otobüs kazası - 1 ölü, 24 yaralı (2) - BURSA Haberi

Otobüs kazası - 1 ölü, 24 yaralı (2) - BURSA Haberi



: - Kaza yerinden detaylar - Jandarma ekiplerinin çalışmaları - Kazada ölen kişinin cenaze aracına alınması - Bölgeden detaylarGÜNCELLEME 2 - Bursa 'da otobüs şarampole devrildi - Kazada, 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandıYARALI BİLGİSİ GÜNCELLENDİBURSA (AA) - Bursa 'nın Harmancık ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bursa 'dan Harmancık yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Harmancık'ta bir cenazeye gitmek isteyen yolcuları taşıması için görevlendirilen 16 SVC 47 plakalı otobüs, bölgedeki bir maden ocağı yakınlarında şarampole devrildi.Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada, 1 kişi öldü, 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.Yaralılar, civardaki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastane Cenaze Maden Ocağı Cenaze Aracı Yolcu Otobüsü 

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