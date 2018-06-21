Otobüs kazası (1) - BURSA Haberi

- Kaza yerinden detaylar Bursa 'da otobüs kazası - Harmancık ilçesindeki kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildiBURSA (AA) - Bursa 'nın Harmancık ilçesinde bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Harmancık Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerini Bursa 'ya bağlayan yol üzerinde bir maden ocağı yakınlarında trafik kazası meydana geldiğini söyledi.
Kendilerine gelen ilk bilgiye göre, bir otobüsün devrildiğini belirten Çetinkaya, "Kaza yerine çok sayıda ambulans ve belediye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar olduğu söyleniyor." dedi.