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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Otobüs ile tır çarpıştı: 17 yaralı - ERZURUM

Otobüs ile tır çarpıştı: 17 yaralı - ERZURUM

- Olay yeri - Kazaya karışan yolcu otobüsü ve tır - Otobüste oluşan hasar Erzurum 'da otobüs ile tır çarpıştı: 17 yaralı - Aşkale ilçesinde bir otobüsün tıra arkadan çarpması sonucu ikisi ağır 17 kişi yaralandıERZURUM (AA) - Erzurum 'un Aşkale ilçesinde bir yolcu otobüsü ile tırın karıştığı kazada ikisi ağır 17 kişi yaralandı.Tercan - Aşkale kara yolu Tepebaşı mevkisinde meydana gelen kazada, Süleyman Gürkaner'in kullandığı 60 BD 928 plakalı yolcu otobüsü önünde giden bir tıra arkadan çarptı.Otobüsteki 17 kişi yaralandı.Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.Gelen itfaiye ekipleri ile çevredekilerce araçtan çıkartılan yaralılar Erzurum 'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Tedavileri süren yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis Hastane Yolcu Otobüsü Polis Ekipleri 

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