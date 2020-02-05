Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Otobüs ile otomobil böyle çarpıştı: 3 yaralı

Otobüs ile otomobil böyle çarpıştı: 3 yaralı

Güvenlik kamerası görüntüsü

Hatalı Dönüş Trafik Kazası Yolcu Taşımacılığı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-kaza anı
-Kaza yapan araçtan detay
-Olay yerinden detay
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da hatalı dönüş yapan otomobil ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi otogar civarında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 06 FB 3391 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarpması sonucu takla atarak refüje çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çevre sakinleri ise söz konusu bölgede her gün çok sayıda trafik kazasının yaşandığını kavşağa sinyalizasyon sisteminin yerleştirilmesini istedi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı