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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otobüs duraklarında 'yankesicilik' yaptığı iddiası - GAZİANTEP

Otobüs duraklarında 'yankesicilik' yaptığı iddiası - GAZİANTEP

Otobüs duraklarında "yankesicilik" yaptığı iddiası - GAZİANTEP - Zanlının mağdur kadını izlemesi - Zanlının kadının arkasından giderek yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapması Otobüs duraklarında "yankesicilik" yaptığı iddiası - Gaziantep 'te otobüs duraklarında "yankesicilik" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te "yankesicilik" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi'nde bulunan otobüs duraklarında meydana gelen yankesicilik yöntemiyle hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 17 Mayıs, 2 ve 5 Ekim tarihlerinde meydana gelen 3 hırsızlık olayının şüphelisi olarak da aranan ve benzer suçlardan 9 kaydı bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı.Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mağdur Kadın Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

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