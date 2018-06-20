Otobüs durağında şüpheli paket paniği Haberi

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çantayı patlatması

-Çantadaki malzemelerin alınması

-Yolun trafiğe açılması

-Detay



( KOCAELİ -HD)- Patlatılan çantadan kadın kıyafeti çıktı KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otobüs durağında bırakılan şüpheli çanta polis ekipleri tarafından patlatıldı. Paniğe neden olan çantadan kadın kıyafetleri çıktı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi İzmit Tren Garı yakınında bulunan alt geçitteki otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otobüs durağında bekleyen vatandaşlar, durağın yanında şüpheli bir çanta gördüler. Panikle duraktan uzaklaşan vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak çevredeki vatandaşları uzaklaştırdılar. Alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen bomba ekibi durakta bulunan şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan kadın kıyafetleri çıktı. Yolu tekrar trafiğe açan polis ekipleri, çantadan çıkan kıyafetleri Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

