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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otobüs durağında bekleyen kadına otomobil çarptı Haberi

Otobüs durağında bekleyen kadına otomobil çarptı Haberi

-Olay yerinden detaylar

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--Diğer detaylar

( SİVAS )- Otomobilin çarpması sonucu apartman boşluğuna düşen kadın yaralandı SİVAS

- Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil otobüs durağında bekleyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle apartman boşluğuna düşen kadın hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza saat 13.00 sıralarında Tuzlugöl Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 58 ALL 456 plakalı otomobil kavşaktan döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcuların bulunduğu otobüs durağına daldı. Bu sırada durakta bekleyen M.A apartman boşluğuna düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Numune Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada otomobil apartman boşluğuna düşmekten son anda kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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