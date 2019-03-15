Otobüs devrildi, çok sayıda yaralı var - BURSA Haberi
- Olay yerinden detay görüntü Bursa 'da otobüs devrildi - Bursa - Keles kara yolunda yaşanan kazanın ardından çok sayıda yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildiBURSA (AA) - Bursa 'da bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 BLD 17 plakalı Nilüfer Belediyesine ait otobüs, Bursa - Keles kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.Kazada, çok sayıda kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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