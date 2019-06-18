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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Otobüs devrildi: 13 yaralı (2) - YOZGAT

Otobüs devrildi: 13 yaralı (2) - YOZGAT

- Olay yerinden görüntüler - Devrilen otobüsten görüntü - Jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin otobüsü kontrol etmeleri - Olay yerindeki çalışmaları izleyen vatandaştan görüntü - Jandarma ve polisin, vatandaşı olay yerinden uzaklaştırmaya çalışması - Yaralıların ambulans ile Sorgun Devlet Hastanesine gelişi Yozgat 'ta otobüs devrildi: 13 yaralıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yozgat 'ın Çekerek ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Emrah Fahri E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü, Sorgun ilçesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.Kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.Yaralılar, Sorgun Devlet Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis Jandarma Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri Trol 

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