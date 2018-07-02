Otobandaki tır yangını korkuttu

-Tırın yanarken uzaktan görüntüsü

-Tıra itfaiye ekiplerinin müdahale görüntüsü



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'de otoban girişinde bir tırda meydana gelen yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, tır kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, merkez Akdeniz ilçesine Ataş kavşağında, park halindeki 33 E 8048 plakalı dorsesiz tırın motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedendenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tır kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Olay anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

