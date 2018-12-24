Otobanda ters yönden seyreden kadın sürücü kazaya neden oldu İzle

-Otobanda ters şeritte seyreden otomobil

-Kaza yapan ve hurdaya dönen otomobil

-Kaza yapan sürücü ile röp

-Kadının kamera ile çekim yapıldığını fark edince sırtını dönmesi

-Kaza yapan vatandaş ile röp

-Bir görgü şahidi ile röp

-Kazaya neden olan sürücü ve aracın polis nezaretinde karakola götürülmesi

-Genel ve detaylar



( AYDIN -ÖZEL)- Kazaya neden olan kadın sürücü kaçarken otoban polisi tarafından yakalandı AYDIN



- Aydın’da otobana tersten giren bir kadın kazaya neden oldu. Kazadan sonra kaçan kadın sürücü, ters şeritte seyrederken ihbar üzerine otoban polisi tarafından gişelerden çıkmaya çalışırken yakalandı. Duyanları dahi şaşkına çeviren kaza sonrası, akıllara durgunluk verecek şekilde otobanda tersten seyreden kadın sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İlginç kaza sabah saat 07:15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köşk istikametinden İncirliova istikametine gitmek isteyen Fadime A. otoban bağlantı noktasını kullanmak için otobana ters şeritten girdi. 48 YA 639 plakalı otomobil ile Pınardere bağlantı noktasından otobana tersten girerek geliş istikametine doğru yaklaşık 10 kilometre seyreden Fadime A. karşıdan gelen araçların korna ve selektör ikazlarından da ters yönde olduğunu fark etmedi. Otoban Kuzey Bağlantı Köprüsü yakınlarında ise İzmir istikametinden Muğla istikametine seyretmekte olan Mehmet Özdemir yönetimindeki 48 LN 445 plakalı hafif ticari araç otobanda karşısından gelen aracı görünce çarpışmaktan kaçmak isterken kaza yaptı. Kazada sürücünün eşi Ayşe Öztürk yaralanırken araç da hurdaya döndü. “İhbar üzerine otoban gişelerinde polis ekiplerince durduruldu” Kazadan sonra kaçtığı ileri sürülen kadın sürücü, ihbar üzerine yine ters şeritten seyrederken otoban gişelerinde polis ekiplerince durdurularak yakalandı. Kaza yapan araçta yolcu konumunda olan sürücünün eşi Ayşe Öztürk hastaneye kaldırıldı. İlk defa böyle bir olaya şahit olduğunu belirten Mehmet Öztürk, “Bayan arkadaş dalgın olarak otobana tersten girmiş. Kazaya neden oldu. Ben İzmir’den geliyordum. Çarpmamak isterken kaza yaptım. Koskoca otobanda tersten geliyordu. Kazadan sonra kaçtı. Polise ihbar ettim. Gişelerde polisler yakaladı” diyerek yaşadığı ilginç kazanın sebebini açıkladı.

Kazadan sonra yakalanan kadın sürücü istikameti düzeltilerek polis kazaya neden olduğu araçla birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

