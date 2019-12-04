Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otobanda su birikintisine girip ardından kurtarıcıya çarparak ölen araç sürücüsünün kimliği belli oldu

Otobanda su birikintisine girip ardından kurtarıcıya çarparak ölen araç sürücüsünün kimliği belli oldu

Sürücünün fotosu

Polis Tahkikat İş Görüşmesi Emniyet Şeridi Direksiyon 

-Arşiv Görüntüler

( BURSA ) BURSA

- İstanbul İzmir otobanı Bursa Terminali yakınlarında su birikintisine giren ve direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce bariyerlere ardından kurtarıcıya çarparak hurdaya dönen lüks aracın içerisinde hayatını kaybeden sürücünün 50 yaşındaki Ahmet Giray Ertaş olduğu ortaya çıktı. Sürücünün iş görüşmesi için İstanbul'dan geldiği iddia edildi. Kaza, otobanın Ovaakça mevki İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ET 6525 plakalı aracıyla İstanbul yönünden İzmir istikametine seyreden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, su birikintisine girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere, ardından kurtarıcıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks spor araç hurdaya döndü. Yapılan kontrollerde lüks araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı su birikintisinde 3 kaza Öte yandan aynı su birikintisinde farklı saatlerde 3 tane kaza yaşandı. Yağmur sebebiyle oluşan su birikintisine önce bir araç, ardından bir cip girdi. Kurtarıcının ise, cipi almaya geldiği ve emniyet şeridinde olduğu sırada lüks spor aracın arkadan çarptığı öğrenildi. Kaza sebebiyle otoyol da trafik durma noktasına geldi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri polisinin yaptığı incelemenin ardından ölen sürücünün 50 yaşındaki Ahmet Giray Ertaş olduğu belirlendi. Ertaş'ın iş görüşmesi için Bursa'ya geldiği belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı