Otobanda su birikintisine girip ardından kurtarıcıya çarparak ölen araç sürücüsünün kimliği belli oldu

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( BURSA ) BURSA



- İstanbul İzmir otobanı Bursa Terminali yakınlarında su birikintisine giren ve direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce bariyerlere ardından kurtarıcıya çarparak hurdaya dönen lüks aracın içerisinde hayatını kaybeden sürücünün 50 yaşındaki Ahmet Giray Ertaş olduğu ortaya çıktı. Sürücünün iş görüşmesi için İstanbul'dan geldiği iddia edildi. Kaza, otobanın Ovaakça mevki İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ET 6525 plakalı aracıyla İstanbul yönünden İzmir istikametine seyreden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, su birikintisine girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere, ardından kurtarıcıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks spor araç hurdaya döndü. Yapılan kontrollerde lüks araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı su birikintisinde 3 kaza Öte yandan aynı su birikintisinde farklı saatlerde 3 tane kaza yaşandı. Yağmur sebebiyle oluşan su birikintisine önce bir araç, ardından bir cip girdi. Kurtarıcının ise, cipi almaya geldiği ve emniyet şeridinde olduğu sırada lüks spor aracın arkadan çarptığı öğrenildi. Kaza sebebiyle otoyol da trafik durma noktasına geldi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri polisinin yaptığı incelemenin ardından ölen sürücünün 50 yaşındaki Ahmet Giray Ertaş olduğu belirlendi. Ertaş'ın iş görüşmesi için Bursa'ya geldiği belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.



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