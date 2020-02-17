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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Otobanda ölüm yarışı İzle

Otobanda ölüm yarışı İzle

yarıştan görüntü

( BURSA )- 4 motosikletlinin otobandaki yarışı kamerada BURSA

Sosyal Medya Yarış Kamera Kalaba Alabalık 


- Bursa'da 4 motosikletlinin otobandaki yarışı saniye saniye kameralara yansıdı. Bursa'da sabah saatlerinde otoyol adeta bir ölüm yarışına sahne oldu. Araçlarıyla otoyola gelen kalabalık grup, bagajlarındaki motosikletleri yola çıkarttı. Startın verilmesinin ardından 4 motosikletli tehlikeli bir şekilde yarışa başladı.
Motorlarına uzanan ve tehlikeli şekilde araçları sollayan 4 motorcu, yaklaşık 10 dakika boyunca birbirlerini geçmek için yarıştı. Yarış, kazasız sonuçlanırken, sosyal medyada yayınlanan görüntülere vatandaşlar tepki gösterdi. Zaman zaman otoyolda araç sürücüleri de yarışa korna atarak, tepkilerini dile getirdi. Yarıştan önce kamerayı çeken kişinin, "Yine bir yarış gününden merhaba. Mobilet yarışı. Yine otobandayız" demesi dikkat çekti. Yarışa katılan bir genç ise, "Kazasız belasız olsun, tekeri hızlı dönen kazansın" dedi.
(AF-İHS)
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