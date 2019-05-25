Otobanda feci kaza...Lüks otomobil tıra çarptı: 2 ölü Video

-kazaya karışan lüks araç ve tırdan görüntü

-cesetlerden görüntü

-ekiplerden görüntü

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( BURSA ) BURSA



- İstanbul-Bolu otobanında tıra arkadan çarpıp paramparça olan lüks cipteki 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bolu'ya gelen 34 MH 773 plakalı lüks cip aynı istikamette seyreden bir TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile lüks araç adeta paramparça oldu. Aracın içerisinde bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis olay ile alakalı soruşturma başlattı. Görgü tanıkları aracın oldukça süratli olduğunu iddia etti.

