Otobanda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü

--ölen kişiden görüntü

--hayatını kaybeden şahsın fotoğrafı



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir Çevreyolunda bir TIR, bir panelvan, bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir vatandaş hayatını kaybetti. Kaza saat 12.00 sularında İzmir Çevreyolu Bornova istikametinde meydana geldi. İddiaya göre D.A idaresindeki 35 AGR 125 plakalı araç sağ şeritte bir anda frene basınca O.Ö’nün kullandığı 45 RM 605 plakalı TIR ani fren yapmak zorunda kaldı. TIR’ın frene basmasının ardından mesafeyi ayarlayamayan Mehmet Halit Kızıltoprak (37) idaresindeki 07 HR 304 plakalı kamyonet TIR’a arkadan çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisini henüz atlatamamışken E.K. idaresindeki 35 ADJ 823 plakalı çöp kamyonu da arkadan kamyonete çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle kamyon ve TIR’ın arasında sıkışırken, kazayı gören diğer sürücüler polise haber verdi. Olay yerine sağlık görevlileri, itfaiye ve AKS 110 ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından kamyonet sürücüsü Mehmet Halit Kızıltoprak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından talihsiz adamın cenazesi İzmir Adlı Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza sebebiyle otoyolun iki şeridi kapatılırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

