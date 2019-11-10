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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu Haberi

Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu Haberi

kask kamerasından motosikletin sürat yaptığı anlar

( BURSA ) BURSA

Kamera Motosiklet Sürücüsü 


- İstanbul-Bursa-İzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Hız tutkunu sürücü adete ölüme meydan okudu. Bursa - İzmir - İstanbul yeni otobanda hız tutkunu bir sürücü motosikletiyle 310 kilometreye yükseldi. 1 dakikadan az sürede 310 kilometreye çıkan sürücü motosikletinin önünü kaldırarak araçların yanından hızla geçti. Kaskına taktığı aksiyon kamerasından kaydettiği görüntüler izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
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