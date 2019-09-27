Otoban hırsızları Ankara Emniyeti’nden kaçamadı Haberi

--Ele geçirilenlerin fotoğrafları



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlı Büro Amirliği ekipleri son günlerde 10 otomobilin çalınması olayına karışan kişileri tespit ederek yakaladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince son on gün içerisinde yapılan geniş çaplı çalışmalar neticesinde toplam on üç adet çeşitli marka ve modellerde araçların çalınması olayına karışan şüpheli isimleri belirledi. Başkentin çeşitli ilçelerinde meydana gelen oto hırsızlığı konularında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla geniş çaplı çalışma yapan Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, son 10 gün içerisinde oto hırsızlığı suçlarına karışan dokuz 9 kişi hakkında çalışmalara başladı.

Hırsızlar polis ekiplerinin başarılı çalışmaları neticelerinde yakalandı ve çaldıkları otomobilleri buldu. Ev anahtarları ile çaldılar Şüphelilerin otoları çalarken kontak anahtarı olmaksızın, ev kapısı anahtarı kullandıkları, böylece araçları kolaylıkla çalıştırarak çaldıkları tespit edildi. Yakalanan zanlılardan Y. K, E.D, H.Ö, A.K, F.Ö Ankara Emniyeti’nde ifadelerinin ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakları ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Sevk edilen isimler tutuklanarak cezaevine konuldu.

