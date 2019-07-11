Oto yıkamaya kadın eli değdi

-Özlem İnan otomobili temizlerken detaylar

-Özlem İnan ile röportaj

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Hem evini hem de araçları temizliyor- Şehrin ilk ve tek oto yıkamacı kadını Özlem İnan;- "Ev süpürmekle araba süpürmek çok farklı"- "Kadının yapamayacağı iş yok"- "Eskişehir’de bu işi yapan tek kadın benim" ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de 2 çocuk annesi Özlem İnan, çoğunlukla erkeklerin çalıştığı sektörlerden biri olan oto yıkama işinde, şehrin ilk ve tek kadın oto yıkamacısı olarak çalışıyor. Sanayi bölgesinde bulunan bir oto yıkamacıda çalışan 36 yaşındaki Özlem İnan, yaklaşık 6 yıldır araç temizliği yapıyor. Diğer kadınlardan farklı olarak hem evde hem de oto yıkamacıda temizlik yapan İnan, erkeklerin yaptığı işleri kadınların da yapabileceğini gösteriyor. Yıllar önce iş ararken arkadaşının tavsiyesi ile oto yıkama sektörüne adım atan Özlem İnan, işini severek yaptığını söyledi.



Kadın eli değdiğinde işin daha titiz olduğunu ifade eden İnan, "İş arıyordum. Arkadaşımın yardımıyla bu işe girdim. Sonra baktım hoşuma gitti. Hiçbir bayanın yapamayacağı iş değil. 2013 yılından beri bu işi yapıyorum ve severek yapıyorum. Gayet memnunum. Müşterilerim de çok memnun önemli olan müşteriyi memnun etmek. Hayatım böyle devam ediyor ve mutluyum. Özellikle bir bayanın elinin değmesi daha farklı oluyor, daha titiz oluyor, herkes çok memnun temizlikten. Müşterilerim nereye gidersem gideyim sürekli arıyorlar" diye konuştu.

"Ev süpürmekle araba süpürmek çok farklı" Evde yapılan temizlik ile oto yıkamacıya gelen araçlarda yaptığı temizliğin farklı olduğunu aktaran Özlem İnan, "Evdeki temizlikle arabadaki temizlik çok fark ediyor. Evde isteğe göre hareket ediyorsun. Bir gün toz alıyorsun, bir gün almıyorsun. Burada böyle bir şey yok ev süpürmekle araba süpürmek çok farklı. Özellikle müşteriler cam silmeye önem gösteriyor. Güzel temizlenmeye ve içerinin kokusunun güzel olmasına müşteri çok dikkat ediyor. Yıkamanın haricinde birde detaylı temizlik yapıyorum. O daha farklı bir sektör. Herkes kolay kolay yapamıyor. Tavan, koltuklar, göğüs, bagaj, kapılar ve lastiklere varana kadar temizliyoruz" ifadelerini kullandı. "Kadının yapamayacağı iş yok" Son olarak kadınlara önerilerde bulunan Özlem İnan, şunları söyledi; "Gördüğüm kadarıyla diğer sektörlerde de bayanlar var. Kadının yapamayacağı iş yok. Yeter ki isteyin. Ben herkese tavsiye ederim. Şuan Eskişehir’de bu işi yapan tek kadın benim. Ben çok seviyorum işimi. Severek yapmaya devam ediyorum."

