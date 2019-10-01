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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Oto yıkamacı ile bina sakini arasında park yeri kavgası kanlı bitti İzle

Oto yıkamacı ile bina sakini arasında park yeri kavgası kanlı bitti İzle

OLAY YERİ

Polis Hastane Silahlı Saldırgan Sağlık Ekipleri 

-DETAYLAR

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal’da bir oto yıkamacı ile bina sakini arasında park yeri sebebiyle çıkan kavgada bina sakini silahla vurularak yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Ardından olay yerinde tarafların yakınları ile polis arasında gerginlik yaşandı.Olay, Kartal Çarşı Mahallesi Vatansever Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre oto yıkamacının, dükkanının karşısındaki binanın önüne aracını park etmesine Mustafa Y. isimli bina sakini tepki gösterdi. Bunun üzerine oto yıkamacı ile Mustafa Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay yerine motosikletli bir şahıs geldi. Oto yıkamacının yakını olduğu ve oto yıkamacı tarafından telefonla çağırıldığı iddia edilen şahıs, silahını Mustafa Y.’ye doğrultup ateş etti. Mustafa Y. kanlar içerisinde yerde kalırken silahlı saldırgan motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde çalışma yaparken tarafların yakınları ile polis arasında gerginlik yaşandı. Yaralı Mustafa Y. ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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