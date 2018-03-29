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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Oto sanayi sitesinde büyük yangın: 6 iş yeri küle döndü Video

Oto sanayi sitesinde büyük yangın: 6 iş yeri küle döndü Video

Yangından görüntü

Polis Oto Lastiği Yangın Yeri Sanayi Sitesi Trol 

-İtfaiyenin müdahalesi
-İş yerlerinden görüntü
-Polis ekiplerinin çalışması
-Esnafın malları kurtarma çabaları
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da oto sanayi sitesindeki lastikçi dükkanında çıkan yangının, çevre binalara sirayet etmesi sonucu 6 iş yeri küle döndü. Yangın, sabahın ilk saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Zübeyde Hanım Mahallesi Ata Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir lastikçi dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerideki lastikleri tutuşturan alevler, kısa sürede tüm dükkanı sardı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, bitişikteki diğer iş yerlerine de sirayet etti. Lastikçi, tamirhane ve aksesuar dükkanlarından oluşan 6 iş yeri alevlere teslim oldu. Alarm seslerini duyarak yangın yerine gelen sanayi bekçisi, olayı hemen ilgili yerlere bildirdi. Kısa süre içinde adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hızla işe koyulan itfaiye erleri, alevlere dört bir koldan müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman yaşanan çökmeler nedeniyle itfaiye erleri zor anlar yaşadı. Esnaf mallarını kurtarmak için seferber oldu Olay, iş yeri sahiplerine de haber verildi.
Yangından zarar görmeyen malzemeleri kurtarmak için seferber olan sanayi esnafı, alevlerden kurtarılan jant, oto lastiği ve diğer malzemeleri araçlarına yükledi. Polis ekipleri itfaiye ekiplerinin rahat çalışabilmeleri adına, dükkanların bulunduğu caddeyi çift taraflı olarak araç trafiğine kapattı. İtfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, 6 iş yeri küle döndü. Olayın mesai saati dışında gerçekleşmesi olası bir facianın önüne geçti. Polis ve itfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
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