Oto lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu yaşanıyor Haberi

Oto lastikçi Beycan: "Dört tane lastiğin bedeli bir ceza bedeli ile bire bir aynı fiyatta"- Denizli'de kış lastiği taktırmak için sürücüler sıraya girdi- Kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu- Sanayide bulunan oto lastikçi servislerinde yoğunluk arttı DENİZLİ



- Kış lastiği takma zorunluluğu bugün itibari başladı ve 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine ise 625 lira ceza kesilecek. Denizli’de araç sahipleri 1 Aralık itibari ile lastiklerini değiştirmek için oto lastikçilerin yolunu tuttu. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibari ile başladı.

Denizli’de de lastikçilerde yoğunluk yaşanırken çok sayıda araç sahibi zorunlu kış lastiği uygulamasında ceza yememek için ve yolda kalmamak için oto lastikçilerde yoğunluk oluşturuyor. Lastik tamircileri ise bu yoğunlukla başa çıkabilmek için bir aracı bazen 2-3 kişi ile lastikleri değiştiriyorlar.Sanayide bulunan oto lastikçi servislerinde sürücüler lastiklerini değiştirmek için sıraya girdi. Oto lastikçi esnafı olan Mustafa Beycan son günlerde geceleri de mesai yaptıklarını ve günlük yaklaşık 45 aracın lastiklerinin değişimini yaptıklarını belirterek, yoğunluğun devam ettiğini ve bir an önce sürücülerin acele etmesini tavsiye eden Beycan, “Tüm sürücülere, sürücü adaylarına bir an önce kış lastiği kullanıyorlarsa taktırmaları hususunda biz de ricada bulunuyoruz. Taktırmaları hayatları açısından çok önemli” olduğunu belirtti.

“Dört tane lastiğin bedeli bir ceza bedeli ile bire bir aynı fiyatta” Beycan, “Kış lastiğinin özelliği normalde serttir ancak kışın kış lastikleri yumuşar ve lastiğin yumuşak olması yol tutuşunu daha da iyileştiriyor. O anlamda kış lastiği hakikaten önemlidir. Bu yüzden tavsiye ediyoruz, bir an önce taktırsınlar. Denetimlerde kış lastiği takmayanlar ceza oranlarıyla dört tane lastiğin bedeli neredeyse bire bir aynı fiyatta, dolayısıyla 4-5 yıl kullanabilecek lastikleri bir cezada ödemek zorunda kalıyorlar. O yüzden çok da pahalı değil” dedi.

Aracının lastiğini değiştirmek için bir oto lastikçiye gelen Ceyhan Alacaoğlu, kış mevsiminde havaların soğuk olduğunu ve yüksek kesimlerde gizli buzlanmalar olduğundan dolayı, aracında ilk almak istediği önlemlerden birisinin kış lastiği olduğunu belirterek, araç için zincir gibi önlemler hazırlamaya çalıştığını ifade etti.

