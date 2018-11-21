Oto kaportacıya giren tır ortalığı savaş alanına çevirdi Video

-Hasar alan araçlardan görüntü

-Kazada mahsur kalan köpeğin görüntüsü

-İş yeri sahibi ile röportaj

-Genel ve detay



( ANKARA -ÖZEL) ANKARA



- Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde oto kaporta dükkanına giren tır, maddi hasara neden oldu. Dükkan önünde tamir edilmeyi bekleyen araçları ezen tırın sürücüsü, araçla birlikte kayıplara karıştı. Alınan bilgilere göre, Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde gece yarısı meydana gelen olayda, 1733. Sokak üzerinde seyreden 06 BEJ 802 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki oto kaporta dükkanının bahçesine girdi. Dükkan önündeki metal çitleri deviren tır, hızla park halindeki araçların arasına daldı. Kaporta tamir atölyesi önünde tamir edilmeyi bekleyen 4 otomobilden 2’sinde hasar oluştu. Kaza gürültüsüne gelen sanayi çalışanları, olay yerini terk eden tırın plakasını aldıktan sonra, iş yeri sahibi Ahmet Ezberci’ye haber verdi. Dükkanın önündeki kulübede bağlı köpeğinin bulunduğunu belirten Ezberci, geldiğinde köpeği Tipo’yu otomobilin altına saklanmış halde bulduğunu söyledi.



“Allah’tan köpeğimde bir şey yok ama dükkan harp alanı gibi olmuş” Saat 03.30 civarında komşusundan gelen telefonla olayı öğrendiğini aktaran Ahmet Ezberci, “Yoldan gelmiştim, evde yatıyordum. Saat 03.30 civarı bir telefon geldi. ‘Dükkana tır girdi, Tipo öldü’ dedi komşum. Bahçede köpeğim vardı, hemen kalkıp geldim, Allah’tan Tipo’da bir şey yok ama dükkan harp alanı gibi olmuş. Bir arkadaş vuran tırın plakasını almış. Herhalde alkollüydü, çünkü başka bir açıklaması yok bu türden bir kazanın. 3-4 araçta hasar var, yaklaşık 100 bin TL civarında zarar var. Tır vurmuş, daha sonra da kaçmış gitmiş. Köpeğin kulübesi de bahçe içindeydi. O da Allah’tan arabanın altına saklanmış, o şekilde bir şey olmamış. Yarası yok, sokakta geziyor şimdi” diye konuştu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, oluşan hasar nedeniyle rapor tuttu. Sanayi çalışanlarından kaçan tırın plakasını alan ekipler, araç ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

