Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Oto kaporta dükkanında yangın - ADANA Video

Oto kaporta dükkanında yangın - ADANA Video

- Yangın çıkan dükkan - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Adana 'da oto kaporta dükkanında yangınADANA (AA) - Adana 'da oto kaporta dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahalllesi'ndeki bir oto kaporta dükkanında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere diğer iş yerlerine sıçramadan müdahale etti.Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. Dükkanın iç kısımlarını da kontrol eden ekipler, buradaki iki köpeğin telef olduğunu tespit etti.Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Karya Yangına Müdahale Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı