Oto hırsızlığına yönelik operasyon - İSTANBUL

- Zanlıların adliyeye sevki - Operasyon anı İstanbul 'da oto hırsızlığına yönelik operasyon - Çaldıkları araçları parçalayarak sattıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da çaldıkları araçları parçalayarak sattıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araç hırsızlığı yaptıkları öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Kartal'da bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Üsküdar ve Pendik'te çalınan iki otomobili parçalanmış halde buldu. Operasyonda, araçları çaldıkları öne sürülen Kamil Y. (38) ve Sedat M. (37) yakalanırken, parçalanmak üzere olan çalıntı 3 otomobile de el konuldu.Ele geçirilen çalıntı araçlar sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.