Oto hırsızlığı zanlısı adliyeye sevk edildi - İSTANBUL Haberi
- Zanlının adliyeye sevk edilmesiOto hırsızlığı zanlısı adliyeye sevk edildi - Beşiktaş'ta çalıntı otomobille gezerken yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta çalıntı otomobille gezerken kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince, dün öğle saatlerinde çalıntı otomobillere yönelik yürütülen çalışma sırasında şüphe üzerine takibe alınan araçtaki 1'i kadın 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.Yakalanan ve hakkında 15 ayrı suçtan aranması bulunan şüpheli Ali Ü'nün (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Aracın, Ali Ü. tarafından 27 Şubat'ta Çekmeköy'de hafifçe çarpıp durdurulduktan sonra kaza bahanesiyle çalındığı belirlenmişti.Şüpheliler çalıntı araçla Beşiktaş'ta gezerken polisin takip ettiğini fark edince Etiler Mahallesi istikametine kaçmış, girdikleri bir sokakta karşı yönden gelen araca ve park halindeki 3 araca çarpıp, yaya olarak kaçmaya çalışmıştı.Şüpheli Ali Ü. işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.