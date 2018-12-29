Oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık şüphelileri adliyede Haberi



- Eskişehir’de, oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık suçu iddiası ile yakalanan 5’i yaşı küçük 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir’de son zamanlarda meydana gelen oto hırsızlığı, kamyon ve çekici cinsi araçlardan akü çalınması olayları ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve güvenlik kamerası incelemesinde, söz konusu hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin şüpheli M.G. (19) ve suça sürüklenen yaşı küçük 5 şahsın olduğu tespit edildi. Şüphelilerin çalmış oldukları malzemeleri küçük sanayi çarşısında hurdacılık yapan H.Ö. (64), M.E. (56) ve oğlu Y.E. (19) isimli şahıslara sattıkları, çalmış oldukları araçları ise suç eşyalarını taşımakta kullandıkları belirlendi. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli M.G., suça sürüklenen 5 yaşı küçük şahıs ile hırsızlık malı satın alan H.Ö., M.E. ve oğlu Y.E. dün yapılan operasyonda polis ekiplerince yakalandı. Olayı gerçekleştiren 1 şüpheli ve yaşı küçük 5 çocuk gözaltına alındı, 3 hurdacıya ise hırsızlık malı satın almaktan yasal işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Alınan ifadeler sonucu olaylara karıştığı tespit edilip suça sürüklenen yaşı küçük 4 şahsın da yakalama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca yakalanan şüpheli M.G.’nin cezaevi firarisi olduğu, 9 ayrı suçtan yakalama kararı ile arandığı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelilerin çalmış olduğu otomobil cinsi araç bir saat içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi. Öte yandan ’Oto Hırsızlığı ve Otodan Hırsızlık’ olaylarının şüphelisi M.G. ve suça sürüklenen yaşı küçük 5 şahıs emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. (MK-Y)

