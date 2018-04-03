Oto hırsızlığı şebekesine operasyon - DÜZCE Haberi
- Şebekeye yapılan operasyonun detayları - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Oto hırsızlığı şebekesi MOBESE kameralarına takıldıDÜZCE (AA) - Düzce ve Sakarya'da 8 otomobil hırsızlığı olayına karıştıkları tespit edilen 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce ve Sakarya ilinde 8 ayrı oto hırsızlığı dosyasından yakalanması bulunan S.Ş., C.Y., S.Ş., B.A., F.A. ve A.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.Emniyet ekiplerinin Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) yardımı ve fiziki takip sonucu şebeke halinde çalıştıklarını belirledikleri ve sadece Tofaş marka araçları çalan kişilerin evlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, S.Ş., C.Y., S.Ş., B.A., F.A., çaldıkları 5 otomobil ile yakalandı. Yapılan aramalarda çalıntı araca ait iki plaka, ruhsat, ses sistemi ve araçları çalıştırmak üzere kullanılan iki adet kontak ele geçirildi.Operasyonla ele geçirilen otomobiller sahiplerine teslim edilirken söz konusu kişiler emniyete götürüldü.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş., C.Y., S.Ş. tutuklanarak ceza evine gönderildi, B.A. ve F.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Öte yandan A.C.'yi yakalamak için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.Şüphelilerin Düzce ve Sakarya'da çaldıkları araçlardan çıkardıkları motor ve şaseleri kendi araçlarına taktığı belirlendi.