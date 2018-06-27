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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Oto hırsızlarına darbe: 4 gözaltı

Oto hırsızlarına darbe: 4 gözaltı

-Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye gönderilmesi

Akalan Çete Lideri Barla Hırsız Polis Ekipleri 

--Çalınan araçlardan görüntüler
--Detaylar

( KOCAELİ )- Çalıntı ve motor ve şasi numarası değiştirilmiş toplam 29 araca el konuldu KOCAELİ

- Kocaeli'de çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek yeniden piyasaya süren çete, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. şahısların ifadelerinde yola çıkan polis ekipleri 22’si çalıntı, 7’si ise motor ve şasi numarası değiştirilmiş toplam 29 araca el koydu. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda çok sayıda oto hırsızlığı ihbarının gelmesi üzerine gelen ihbarlar için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından başlatılan fiziki ve teknik takibin ardından liderliğini 57 yaşındaki A.İ.'nin yaptığını belirlediği çetenin izine ulaşıldı. Çete üyeleri operasyonla yakalandı Çete üyelerinin organize olarak oto hırsızlığı yaptığı ve çalınan araçlara sahte belge hazırlayarak motor ve şasi numaralarını değiştirip yeniden sattıklarını belirleyen polis ekipleri, şüphelilerin Kocaeli ve Artvin'deki adreslerine ulaştı. Şahısların adreslerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda polis ekipleri, çete lideri A.İ. ve oğlu M.İ.'yi Kocaeli’nin Darıca ilçesinde; E.B.'yi Körfez ilçesinde M.B.'yi ise Artvin’in Şavşat ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. 29 araca el konuldu Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Şahısların emniyetteki ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, 22’si çalıntı, 7’sinin motor ve şasi numarası değiştirilmiş toplam 29 araca el koydu. Olayla ilgili 1 şahısın arama çalışmaları devam ediyor Gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili bir şüphelinin de firari olduğu ve yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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