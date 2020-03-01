Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Oto hırsızları polisten kaçamadı

Oto hırsızları polisten kaçamadı

Araçtan detaylar

Sosyal Medya Polis Akalan Hırsız Trol 

-Zanlılardan detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da bir otomobili düz kontak yapıp çalan zanlılar, suçüstü yakalandı. Edilen bileğiye göre, olay Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri şüphelendikleri 16 EBT 39 plakalı otomobili takibe aldı. Bir süre otomobili takip eden ekipler aracı durdurdu. Aracın plakasını sorgulayan ekipler plakanın çalıntı olduğunu tespit etti. Aracın içini kontrol eden polis, otomobilin düz kontak yöntemi ile çalıştırıldığını fark etti. Arabanın çalındığını belirleyen polis araçtaki G.B, M.G, S.A. isimli şüpheliler gözaltına aldı. Bu esnada gece bekçileri yaptıkları araştırmada aracın sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden çalıntı ihbarı yapıldığını belirledi. Ekipler araç sahibine ulaşırken gözaltındaki şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı