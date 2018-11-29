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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Oto hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı İzle

Oto hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı İzle

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

( BURSA ) BURSA

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- Bursa’nın Osmangazi ilçesinde oto hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı. Olay önceki Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 05:20 sıralarında mahalleye giren iki hırsız, Dilek Duru Yanaz’a ait 16 ADC 882 otomobili çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sokağa giren hırsızlar apartmanın önünde bir müddet konuştuktan sonra geriye dönerek kör noktada bulunan arabayı çalıyor. Diğerinin gözcülük yaptıktan sonra koşarak gözden kaybolduğu görülüyor. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis oto hırsızlarının peşine düştü. (ZP-MŞ)
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