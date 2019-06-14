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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Oto hırsızı sevgililer kamerada

Oto hırsızı sevgililer kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

Tahkikat Güvenlik Kamerası Elektronik Eşya Hırsız Aktüel 

--aktüel-
-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-Adliyenin dış görüntüsü

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da park halindeki araçların kapılarını ellerindeki sert cisimlerle açarak içerisindeki elektronik eşyaları çalan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı. Sevgili oldukları belirtilen zanlılar polisin takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından kentte yürütülen operasyonlarda, Hüseyin Avni Ulaş, Abdurrahman Gazi ve Adnan Menderes Mahallelerinde Haziran ayı içerisinde 6 ayrı müştekiye ait otomobillerin kapılarının sert bir cisim kullanılarak açılması akabinde oto içerisinde monteli bulunan oto teybi, kolon, bufer vb. elektronik eşyaların çalınması olayı ile ilgili çalışma yapıldı ve güvenlik kamera kayıtları incelendi. Hırsızlık olaylarının gece 02.00-03.00 saatleri arasında meydana geldiğini, olayları gerçekleştiren şahısların 1 erkek ve 1 kadın şahıs olduğu tespiti akabinde yapılan çalışmalarda şüphelilerin M.Ç.O. ve B.D. olduğu anlaşıldı. Her iki zanlı da yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlar, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Hırsızlar ilk olarak ellerindeki cisimlerle araçların ön kapısını açarak içeri giriyor. Saniyeler içerinde araç içerisindeki elektronik eşyaları çalan zanlıların olay yerinden yavaşça uzaklaşmaları da dikkatlerden kaçmadı. Yakalanan şüphelilerden 6 ayrı müştekiye ait otolardan çalıntı olan 7 bin lira değerinde çok miktarda oto teybi, kolon, bufer vb. elektronik eşya elde edilerek sahiplerine teslim edildi. M.Ç.O. ve B.D., hakkında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
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