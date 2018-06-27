Oto galeriye silahlı saldırı - İZMİR İzle

- Oto galeri önüne gelen araçtan inen bir kişinin ateş etmesi - Gaziemir ilçesindeki iş yerine pompalı tüfekle ateş edilmesi güvenlik kamerasına yansıdıİZMİR (AA) - İzmir 'in Gaziemir ilçesinde oto galeriye pompalı tüfekle ateş edilmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, otomobille, Mehmet Yıldızoğlu'na ait Akçay Caddesi'ndeki oto galerinin önüne gelen başında naylon poşetle yüzünü gizleyen kişi, pompalı tüfekle ateş ettikten sonra aynı araçla kaçtı.Saldırı nedeniyle iş yerinin camı kırıldı, lüks araçlarda hasar oluştu.Sabah işe gelen çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan saldırı anı iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iş yeri önüne gelen otomobilden inen bir kişi pompalı tüfekle ateş edip aynı araca binerek olay yerinden kaçıyor.