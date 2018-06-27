Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Oto galeriye silahlı saldırı - İZMİR

Oto galeriye silahlı saldırı - İZMİR

- Oto galeri önüne gelen araçtan inen bir kişinin ateş etmesi - Gaziemir ilçesindeki iş yerine pompalı tüfekle ateş edilmesi güvenlik kamerasına yansıdıİZMİR (AA) - İzmir 'in Gaziemir ilçesinde oto galeriye pompalı tüfekle ateş edilmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, otomobille, Mehmet Yıldızoğlu'na ait Akçay Caddesi'ndeki oto galerinin önüne gelen başında naylon poşetle yüzünü gizleyen kişi, pompalı tüfekle ateş ettikten sonra aynı araçla kaçtı.Saldırı nedeniyle iş yerinin camı kırıldı, lüks araçlarda hasar oluştu.Sabah işe gelen çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan saldırı anı iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iş yeri önüne gelen otomobilden inen bir kişi pompalı tüfekle ateş edip aynı araca binerek olay yerinden kaçıyor.

Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Naylon Poşet Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı