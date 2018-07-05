Oto galeride yangın - EDİRNE Haberi

- Yanan araçlardan görüntüler - Söndürme çalışmaları - Kullanılamaz hale gelen araçlar Edirne 'de oto galeride yangın - Yangında oto galerideki bazı araçlar zarar gördüEDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde oto galeride çıkan yangında bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir galeride henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası söndürülen yangında, araçlardan 5'i tamamen, 3'ü de kısmen kullanılamaz hale geldi.Soruşturma sürdürülüyor.