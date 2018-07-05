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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Oto galericiler sitesinde yangın Haberi

Oto galericiler sitesinde yangın Haberi

yanan araçlardan görüntü

( EDİRNE ) EDİRNE

Polis Kamera Güvenlik Kamerası 


- Edirne’nin Keşan ilçesinde Oto Galericiler Sitesi’nde çıkan yangında 5 araç tamamen yanarken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerini dikkate alan polis, yangının çıkış nedenin araştırıyor. Yangın, İspat Cami Mahallesi Efes Bulvarı üzerinde bulunan Keşan Oto Galericiler Sitesi’nde çıktı. Aydın Dere’ye ait işyerinin önünde park halindeki araçlarda henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 5 araç tamamen kullanılmaz hale gelirken, 3 araçta ise maddi hasar oluşurken, toplam zararın 250 bin TL civarında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG)
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