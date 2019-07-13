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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Oto galerici tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü

Oto galerici tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü

- Olay yerinden görüntüler

Saldırı 

-- Cenazenin ambulansa alınma anı
-- Hayatını kaybeden şahsın fotoğrafı

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’da oto galeride çıkan tartışma kanlı bitti. Silahlı saldırıya uğrayan galeri sahibi olayda hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Teyyaredüzü Mahallesi oto galericilik işiyle uğrayan 53 yaşındaki Cafer Dincer, dükkanında tartışı bir kişi tarafından silahla vuruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Dinçer’in cansız bedeni yapılan olay yerinde yapılan incelmemin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet Büro ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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