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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Oto faresi yakalandı

Oto faresi yakalandı

Otolardan çalınan malzemeler sergi

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

Polis Akalan İtiraf Hırsız Polis Ekipleri 


- Kahramanmaraş’ta otomobillerde hırsızlık yapan 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde park halinde bulunan otomobillerden hırsızlık yapan bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 17 yaşındaki S. A, suçunu itiraf etti. 4 ayrı hırsızlık olayında otomobillerden çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüpheli adliyeye sevk edildi.
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