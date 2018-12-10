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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Oto faresi tutuklandı Haberi

Oto faresi tutuklandı Haberi

Yakalanan hırsızın polis otosuna bindirilmesi

Polis Bild Akalan Hırsız 

-Ele geçirilenler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da 3 farklı mahallede araçlardan teyp ve hoparlör çalan hırsız sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır, Veysel Karani ve Şair Nabi Mahallelerinde meydana gelen 3 farklı otomobilden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasından hırsızı tespit ederek, adresine bakın düzenledi.
Gözaltına alınan H.B. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçlardan çalınan teyp ve hoparlörler ise sahiplerine verilmek üzere el konuldu.
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