Oto faresi tutuklandı Haberi

-Ele geçirilenler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da 3 farklı mahallede araçlardan teyp ve hoparlör çalan hırsız sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır, Veysel Karani ve Şair Nabi Mahallelerinde meydana gelen 3 farklı otomobilden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasından hırsızı tespit ederek, adresine bakın düzenledi.

Gözaltına alınan H.B. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçlardan çalınan teyp ve hoparlörler ise sahiplerine verilmek üzere el konuldu.

