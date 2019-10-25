Oto elektronik firmalarında ‘çakar söktürme’ sırası - İSTANBUL Haberi
- Anons - Otomobildeki çakarların söküm işlemi - Araçtan detaylar - Elektronik oto firma yetkilisi Ahmet Eroğlu ile röportajOto elektronik firmalarında ‘çakar söktürme’ sırası - İçişleri Bakanlığının aldığı kararla çakar ve ikaz sireni kullanılması 1 Kasım’dan itibaren yasaklanacak olan araçlardaki bu tertibat sökülüyor - Bir çok resmi kurum, araçlardaki çakar tertibatının sökülmesi için oto elektronik firmalarından randevu aldıİSTANBUL (AA) - 1 Kasım’da başlayacak yeni düzenleme nedeniyle bir çok resmi kurum, araçlardaki çakar tertibatının sökülmesi için oto elektronik firmalarından randevu aldı.İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 1 Kasım’da başlayacak uygulama nedeniyle “çakar ve ikaz sireni kullanımı yasak olan” birçok araçtaki bu tertibatlar sökülmeye başlandı.Kentte birçok oto elektronik firması yetkilisi uygulama nedeniyle yoğun mesai yapıyor. İstanbul ’da elektronik oto firma yetkilisi Ahmet Eroğlu, başlayacak söz konusu uygulama nedeniyle günde yaklaşık 50 aracın çakar ve sesli ikaz sistemi tertibatını söktüklerini belirtti. Eroğlu, emniyet müdürlüğü, konsolosluklar ve belediyeler dahil olmak üzere birçok resmi kurumdan konuyla ilgili randevu aldıklarını sözlerine ekledi.Çakar ve sesli ikaz sistemi, 1 Kasım’dan itibaren sadece resmi araçlar ve devlete ait üst düzey protokol araçlarında kullanılabilecek.Mevzuata uygun olmayan, çakar ve sesli ikaz sisteminin bulunduğu araç sürücülerine bin 2 lira cezai işlem uygulanacak.Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca kullandığı aracın tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenecek.
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